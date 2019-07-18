2019-07-18T12:06:43+03:00
Звезды

Волгоградский музыкальный театр попал в лонг-лист «Звезды театрала»

Стартовало голосование премии зрительских симпатий
Светлана КИРИЛЛОВА
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Фото: Музыкальный театр.Фото: Музыкальный театр.
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В интернете стартовало голосование ежегодной премии зрительских симпатий «Звезда театрала», по результатам которого Волгоградский музыкальный театр может попасть в тройку лучших в стране. Коллектив музкомедии очень надеется на поддержку зрителей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, музыкальный театр вошел в лонг-лист в номинации «Лучший региональный театр». Получилось это именно благодаря поддержке волгоградцев. По правилам международной премии «Звезда театрала» номинантов предлагают сами зрители. Первый этап конкурса продлится до конца лета, а уже в сентябре в каждой из почти двух десятков номинаций определится тройка финалистов и начнется второй этап.

Музкомедия просит своих зрителей о поддержке. В прошлом году полюбившийся волгоградцам мюзикл «Дубровский» дошел до шорт-листа и в финале совсем немного уступил по количеству голосов постановкам столичных театров. Проголосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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