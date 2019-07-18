2019-07-18T11:56:14+03:00
Происшествия

50 тысяч в месяц за молчание: в Волгограде за взятку задержали рыбинспектора

Он требовал деньги от коммерсанта
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина запросил 50 тысяч в месяц.Мужчина запросил 50 тысяч в месяц.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Работа у рыбинспекторов не позавидуешь. Огромный объем работы и весьма скромная зарплата. Может поэтому и позарился один из старших госинспекторов отдела теруправления Федерального агентства по рыболовству на легкие деньги. Мужчина по своей работе обязан был проверять соблюдение природоохранного законодательства. В том числе и у коммерсантов, которые арендуют территорию возле воды. Один из них разместил на своем участке кафе, автомагазины, кемпинги, но при этом септик был нелицензированным и неучтенным.

Ревизор сообщил коммерсанту ,что может закрыть глаза на нарушения. Но за это нужно будет заплатить. Сначала он затребовал 60 тысяч рублей в месяц, но затем снизил цену до 50 тысяч. Его задержали при передаче денег сотрудники УФСБ по Волгоградской области.

- Сейчас 44-летнему мужчине предстоит ответить за получение взятки должностным лицом, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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