2019-07-18T11:30:02+03:00
Происшествия

В Волгограде под суд пошла банда, травившая волгоградцев «левым» коньяком и виски

Ущерб правообладателю составил 2,4 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Товар хранили на оптовой базе на Жигулевке.Товар хранили на оптовой базе на Жигулевке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Когда покупаешь в магазине спиртное, уже давно нет уверенности, что оно настоящее. Контрафакт заполонил все и вся. Полицейские постоянно задерживают фуры с левым алкоголем, организаторов судят. Но на их место приходят другие. В Дзержинском районном суде будут судить банду волгоградцев. они обвиняются в покупке, хранении, перевозке и сбыте поддельного алкоголя.

Почти год они снабжали с оптовой базы десятки торговых точек по всему городу. Виски, водка, коньяк, вино. Выбор был огромен. Весь товар был поддельным с этикетками известных марок. Волгоградцев задержали благодаря сотруднкам УФСБ по Волгоградскйо области и ГУ МВд по Волгоградской области. Ущерб от деятельности преступников составил 2,3 миллиона рублей.

- Свою вину мужчины полностью признали. Уголовное дело передали в суд за подписью прокурора, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверки на дорогах: в Волгограде пассажиров возили с неисправными тормозами и без огнетушителя
Волгоградский музыкальный театр попал в лонг-лист «Звезды театрала»
50 тысяч в месяц за молчание: в Волгограде за взятку задержали рыбинспектора
В центре Волгограда мотоцикл протаранил иномарку на перекрестке
Под Волгоградом фермер заплатит 85 тысяч за работу мигрантов на поле без патентов
Волгоградские бизнесмены за полгода наторговали на 190 миллиардов рублей
День металлурга 19 июля 2019 в Волгограде: группы «УмаТурман», «Маяковский» и салют
В Волгоградской области осужденный удрал из зала суда через окно
В Астрахани количество уголовных дел в отношении «коммунальных» чиновников увеличилось с 17 до 43
Под Астраханью при столкновении двух лодок утонул челябинец
Бешенство процветает, а вакцину списывают: волгоградских ветеринаров обвиняют в халатности
13 тысяч волгоградских бизнесменов сбрасывают мусор на свалки
На трассе под Волгоградом кроссовер протаранил фуру: водитель погиб
Волгоградцев просят сообщить о «мертвых душах» в платежках
В Волгограде пластического хирурга, у которого умерла пациентка, отпустили на свободу
Волгоградца, вымогавшего у сельской чиновницы полмиллиона рублей, отправили в колонию
В Волгограде перевозчик заплатит крупный штраф за неисправные автобусы для детей
Директора УК, укравшего у волгоградцев больше трех миллионов рублей, отправили в колонию на шесть лет
Волгоградцев просят помочь в поиске женщины со шрамом на лице