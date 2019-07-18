В Волгограде под суд пошла банда, травившая волгоградцев «левым» коньяком и виски

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-18T11:30:02+03:00

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Когда покупаешь в магазине спиртное, уже давно нет уверенности, что оно настоящее. Контрафакт заполонил все и вся. Полицейские постоянно задерживают фуры с левым алкоголем, организаторов судят. Но на их место приходят другие. В Дзержинском районном суде будут судить банду волгоградцев. они обвиняются в покупке, хранении, перевозке и сбыте поддельного алкоголя.

Почти год они снабжали с оптовой базы десятки торговых точек по всему городу. Виски, водка, коньяк, вино. Выбор был огромен. Весь товар был поддельным с этикетками известных марок. Волгоградцев задержали благодаря сотруднкам УФСБ по Волгоградскйо области и ГУ МВд по Волгоградской области. Ущерб от деятельности преступников составил 2,3 миллиона рублей.

- Свою вину мужчины полностью признали. Уголовное дело передали в суд за подписью прокурора, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU