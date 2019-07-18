2019-07-18T10:57:58+03:00
Происшествия

В центре Волгограда мотоцикл протаранил иномарку на перекрестке

Байкер попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Байкер попал в больницу.Байкер попал в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария на проспекте Ленина произошла около половины одиннадцатого вечера 17 июля. Мужчина на «Киа Рио» ехал в сторону Гагарина. На перекрестке 19-летний волгоградец решил повернуть налево со средней полосы, при этом молодой человек забыл включить поворотник. Ехавший следом мотоциклист на высокой скорости протаранил иномарку.

Водитель легковушки отделался парой синяков. А вот мотоциклисту сильно досталось. Он хоть и был в шлеме и защитной одежде, но получил многочисленные травмы.

Еще одна авария в центре произошла под утро. Около шести часов волгоградка на «Пежо» ехала по Болонина вниз к Волге. Когда объезжала яму на дороге, сбила 35-летнего мужчину. Женщина вызвала «скорую» и полицию. Прохожего отвезли в больницу.

Байкер протаранил иномарку в центре Волгограда.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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