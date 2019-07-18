Под Волгоградом фермер заплатит 85 тысяч за работу мигрантов на поле без патентов

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-18T09:11:27+03:00

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Проверки сельхозугодий волгоградских фермеров полиция проводит каждую неделю. Смотрят, кто и с какими документами трудится на полях. Слишком большой соблазн у аграриев взять работника без оформленных патентов, и не все могут устоять перед желанием сэкономить. Во время очередного совместного рейда с сотрудниками ФСБ и Пограничным управлением силовики возле села Рахинка проверили несколько десятков трудяг. И 17 мигрантов оказались без патентов. Все они выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Семеро из них еще и непраивльно указали цель въезда. Каждому грозит по пять тысяч штрафа. Многие из них вынуждены будут уехать на родину.

Накажут также и фермера.

- В отношении мужчины составили 17 административных протокола. Ему предстоит выплатить 85 тысяч рублей штрафов, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Кроме того, ему придется искать новых работников - урожай ждать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU