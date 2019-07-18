Волгоградские бизнесмены за полгода наторговали на 190 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-18T08:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградские статистики подвели итоги за половину 2019 года. Они посчитали оборот розничной торговли в регионе. То есть на какую сумму продали товары наши бизнесмены, то есть сколько в итоге жители потратили в магазинах. Цифра впечатляет: 190 миллиардов 100 миллионов рублей. Из них напитков, продуктов, табака почти на 90 миллиардов, а непроводльственных товаров на 100. Вроде бы суммы огромные, но если разделить их на количество проживающих в регионе, получается весьма скромненько. Каждый волгоградец за полгода на магазинах и рынках потратил 75 тысяч рублей, ну а в месяц получается в среднем 12, 5 тысяч.

Правда, здесь не учитываются покупки в интернете. Хотя в последнее время этот способ приобретения используют все чаще.

Кстати, статистики посчитали, что основная масса проданного товара приходится на крупный бизнес. На малое и среднее предпринимательство приходится 39 процентов. Ну а ярмарки и рынки занимают в этой иерархии третье место – 7 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU