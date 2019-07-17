В Волгоградской области осужденный удрал из зала суда через окно

17 Июль 22:06 2019-07-17T22:13:03+03:00

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В зал суда 43-летнего жителя Суровикино 17 июля привели не первый раз. Мужчину еще зимой приговорили за оскорбление полицейских и применение насилия к представителю власти к году лишения свободы условно. По закону он должен был ходить к участковому и отмечаться. Но у полицейского он так и не появился. Чтобы вразумить и проучить волгоградца, который явно злоупотребил доверием, условный срок предложили поменять на реальный. И в эту среду Суровикинский районный суд как раз должен изменить приговор. На время обеда мужчину оставили в кабинете без присмотра приставов-исполнителей. И осужденный этим воспользовался: снял замок, открыл окно и был таков. Когда участники заседания вернулись в зал, осужденного и след простыл.

На поиски ушло пару часов. Далеко мужчина уйти не успел, а может, и не собирался. Он остался в центре города, где его и задержали полицейские ГУ МВД по Волгоградской области. Стражам порядка он объяснил свой поступок страхом: мол, очень не хотел отправиться за решетку.

Теперь же после побега реального срока ему точно не избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU