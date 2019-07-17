В Астрахани количество уголовных дел в отношении «коммунальных» чиновников увеличилось с 17 до 43

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-17T20:31:18+03:00

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Этот день астраханцы запомнят очень надолго. В Астрахани идут масштабные чистки в сфере ЖКХ и аварийного жилья. Днем появилась информация о 17 уголовных дел и 17 задержанных чиновников. В список подозреваемых в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями попали сразу два экс-министра ЖКХ, один действующий министра, чиновники из районов, два крупных строительных бизнесмена, госслужащие федеральных учреждений. Но к вечеру этот список пополнился. Теперь в подозреваемых также оказались еще два заместителя глав муниципальных районов, замминистра регионального министра экономического развития, первый заместитель директора фонда капремонта региона.

- Количество уголовных дел увеличилось с 17 до 43, 23 из которых возбудили по результатам прокурорских проверок. Всего сейчас под следствием 22 человека, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Астраханской области.

И нет уверенности, что это окончательная цифры.

Чиновники обвиняются в нечистоплотности при переселении из аварийного жилья в новое, когда новостройки принимались недоделанными, с кучей нарушений технических требований. Также много вопросов к работе фонда капремонта и выделении субсидий, которые расходовались в разрез с законом. Выявили проверки и бездействие чиновников в районах, когда разваливающиеся по кирпичикам дома не хотели признавать аварийными.

Обыски у и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ области, двух бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, главы МО Астраханский сельсовет , начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани, двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом, бывшего главы МО Наримановский район , бывшего сотрудника строительного надзора области, начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации МО Город Астрахань , заместителя главы администрации МО Камызякский район по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместителя МКУ Дирекция по реализации целевых программ и бывшего заместителя главы МО Камызякский район . Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти. Всего следственным управлением возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество,превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО Социальные гарантии вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей. По версии следствия, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской области, заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов г. Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации. Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани при наличии достаточных материальных и финансовых ресурсов не включил в программу Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы многоквартирный дом по улице Ахшарумова, техническое состояние которого оценивается как аварийное. При аналогичных обстоятельствах начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, игнорируя реальную опасность технического состояния дома по улице Лычманова, рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не принял мер к своевременному проведению технического обследования. До настоящего времени указанный дом не включен в реестр многоквартирных домов и помещений, признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

Многие связывают (и вполне обоснованно) масштабные задержания с визитом в Астраханскую область замгенпрокурора Андрея Кикотя. Он во вторник вместе с и.о. губернатора Бабушкиным прошелся по ветхим районам, пообщался с жителями. А вечером прошло большое совещание с участием представителей Генпрокуратуры, местных руководителей правоохранительных и следственных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU