2019-07-17T18:53:03+03:00
Происшествия

Под Астраханью при столкновении двух лодок утонул челябинец

Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Астраханская область – излюбленное место для рыбаков со всей страны. И погода прекрасная и рыбы много. Запреты на вылов закончились и многие поэтому вышли на воду. Около половины десятого утра 17 июля в акватории Волги столкнулись лодки 62-летнего москвича и 51-летнего челябинца. Уралец не удержался на судне и упал в реку. Почти сразу мужчина пошел ко дну.

Очевидцы вызвали спасателей, полицию, «скорую». Тело мужчины до сих пор не нашли. На месте работают водолазы. Следователи же опрашивают свидетелей, выжившего водителя моторки, осматривают место ЧП. Также предстоит выяснить, были ли судоводители трезвыми и кто из них нарушил правила. Оба приехали в Астрахань с друзьями на рыбалку.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном СУТ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани количество уголовных дел в отношении «коммунальных» чиновников увеличилось с 17 до 43
Бешенство процветает, а вакцину списывают: волгоградских ветеринаров обвиняют в халатности
13 тысяч волгоградских бизнесменов сбрасывают мусор на свалки
На трассе под Волгоградом кроссовер протаранил фуру: водитель погиб
Волгоградцев просят сообщить о «мертвых душах» в платежках
В Волгограде пластического хирурга, у которого умерла пациентка, отпустили на свободу
Волгоградца, вымогавшего у сельской чиновницы полмиллиона рублей, отправили в колонию
В Волгограде перевозчик заплатит крупный штраф за неисправные автобусы для детей
Директора УК, укравшего у волгоградцев больше трех миллионов рублей, отправили в колонию на шесть лет
Волгоградцев просят помочь в поиске женщины со шрамом на лице