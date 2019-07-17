Под Астраханью при столкновении двух лодок утонул челябинец

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-17T18:53:03+03:00

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Астраханская область – излюбленное место для рыбаков со всей страны. И погода прекрасная и рыбы много. Запреты на вылов закончились и многие поэтому вышли на воду. Около половины десятого утра 17 июля в акватории Волги столкнулись лодки 62-летнего москвича и 51-летнего челябинца. Уралец не удержался на судне и упал в реку. Почти сразу мужчина пошел ко дну.

Очевидцы вызвали спасателей, полицию, «скорую». Тело мужчины до сих пор не нашли. На месте работают водолазы. Следователи же опрашивают свидетелей, выжившего водителя моторки, осматривают место ЧП. Также предстоит выяснить, были ли судоводители трезвыми и кто из них нарушил правила. Оба приехали в Астрахань с друзьями на рыбалку.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном СУТ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU