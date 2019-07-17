13 тысяч волгоградских бизнесменов сбрасывают мусор на свалки

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-17T16:30:03+03:00

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Официальная статистика гласит, что в Волгоградской области зарегистрирована 21 тысяча юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом только 8 тысяч из них имеют договоры на вывоз мусора. Стоит ли удивляться, что на стихийных свалках, растущих в городе как грибы, сор появляется самый разный: от стройматериалов до батареек и химикатов. Все это наносит большой урон экологии и здоровью. Особенно если учитывать, что горы отходов умудряются расти не только на пустырях, но и даже в «санкционированных» точках прямо рядом с контейнерами.

Другое направление «сбыта» - реки, балки и овраги, где мусор может лежать годами и загрязнять грунтовые воды. Как, например, в недавнем случае со сбросом стройматериалов в Калаче-на-Дону.

- По закону юрлица обязаны заключать договоры на вывоз ТКО. Отдать документы можно в офисе или через официальный адрес электронной почты регионального оператора, - отмечают в «Управление отходами - Волгоград».

Как заключить договор

На сайте uo34.ru нужно скачать заявление, приложить копии документов, указанные в перечне, и переслать весь комплект документов почтовым отправлением по адресу: 400066, Волгоград: ул. Новороссийская, 5, или на адрес электронной почты info@uo34.ru, а потом обязательно дослать оригиналы почтой России.

Заключить договор юридические лица также могут по адресу: Волгоград, ул. Новороссийская, 14Б, 2 этаж. График работы: в будни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни. Т. (8442) 26-82-67, добавочные номера с 200 по 206.

ИСТОЧНИК KP.RU