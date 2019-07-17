На трассе под Волгоградом кроссовер протаранил фуру: водитель погиб

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-17T16:23:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Кадры аварии, которая произошла сегодня, 17 июля, в Суровикинском районе Волгоградской области, шокируют и ужасают. На трассе лоб в лоб столкнулись кроссовер и фура. От иномарки осталась лишь груда металла, разбросанного по дороге. К сожалению, не обошлось без жертв.

От кроссовера осталась лишь груда металла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это примерно в час дня на 126-м километре автотрассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 41-летний мужчина за рулем «Ниссан Кашкай», видимо, очень торопился и пошел на рискованный обгон. Он выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние до фуры, которая ехала в обратном направлении. За рулем грузовика был 40-летний водитель из Томской области. В последний момент он попытался уйти от столкновения, но авария была неизбежна.

Машины столкнулись на большой скорости. От удара иномарка буквально взлетела над дорогой и перевернулась. Шансов выжить у водителя «Ниссана» просто не было. Дальнобойщик отделался лишь ушибами.

- На месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Экипажи ГАИ оперативно приняли меры по восстановлению движения в полном объеме на данном участке трассы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU