2019-07-17T16:23:17+03:00
Происшествия

На трассе под Волгоградом кроссовер протаранил фуру: водитель погиб

Внедорожник от удара перевернулся
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Водитель "Ниссана" пошел на рискованный обгон и погиб.Водитель "Ниссана" пошел на рискованный обгон и погиб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Кадры аварии, которая произошла сегодня, 17 июля, в Суровикинском районе Волгоградской области, шокируют и ужасают. На трассе лоб в лоб столкнулись кроссовер и фура. От иномарки осталась лишь груда металла, разбросанного по дороге. К сожалению, не обошлось без жертв.

От кроссовера осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От кроссовера осталась лишь груда металла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это примерно в час дня на 126-м километре автотрассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 41-летний мужчина за рулем «Ниссан Кашкай», видимо, очень торопился и пошел на рискованный обгон. Он выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние до фуры, которая ехала в обратном направлении. За рулем грузовика был 40-летний водитель из Томской области. В последний момент он попытался уйти от столкновения, но авария была неизбежна.

Машины столкнулись на большой скорости. От удара иномарка буквально взлетела над дорогой и перевернулась. Шансов выжить у водителя «Ниссана» просто не было. Дальнобойщик отделался лишь ушибами.

- На месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Экипажи ГАИ оперативно приняли меры по восстановлению движения в полном объеме на данном участке трассы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бешенство процветает, а вакцину списывают: волгоградских ветеринаров обвиняют в халатности
13 тысяч волгоградских бизнесменов сбрасывают мусор на свалки
Волгоградцев просят сообщить о «мертвых душах» в платежках
В Волгограде пластического хирурга, у которого умерла пациентка, отпустили на свободу
Волгоградца, вымогавшего у сельской чиновницы полмиллиона рублей, отправили в колонию
В Волгограде перевозчик заплатит крупный штраф за неисправные автобусы для детей
Директора УК, укравшего у волгоградцев больше трех миллионов рублей, отправили в колонию на шесть лет
Волгоградцев просят помочь в поиске женщины со шрамом на лице
Волгоградки стали чаще делать бесплатное ЭКО
Под Волгоградом на трассе задержали дальнобойщика с наркотиками
В Волгограде школьница и два друга-подростка угнали за ночь семь машин
Из волгоградских колоний вывезут тысячи кубометров мусора
На трассе «Волгоград-Астрахань» водитель переехал лежащего пешехода
В Волгограде стало на одну круглосуточную аптеку больше
«Золотой борщ»: в Волгограде за полгода взлетели цены на картофель и лук
В Волжском установят светофоры с искусственным интеллектом
«Ротор-2» начал новый сезон с поражения «Калуге»
В Волжском мнимые сотрудницы пенсионного фонда украли у старушки полмиллиона рублей
В Волгограде построят дорогу, соединяющую улицы Покрышкина и Землячки
День города 2019 Волгоград отметит карнавалом и концертом Елки
Совесть замучила: в Волгограде бомж украл у старушки сто тысяч, а потом сдался полиции
В Астрахани начальника медсанчасти МВД поймали на взятках и «липовых» справках
В интерактивном музее волгоградцам бесплатно покажут фильм «Цареубийца»
Волгоградец погиб при бортировании колеса КамаЗА
Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу
Мимишный футбол: хавбек «Ротора» укрыл маленькую девочку на поле от дождя
Под Волгоградом бык поднял хозяина на рога
В Волгограде будут развивать детское и женское регби