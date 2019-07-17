Волгоградцев просят сообщить о «мертвых душах» в платежках

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-17T15:39:00+03:00

Если вы уезжали в отпуск, вам положен перерасчет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Волгограде, как и во всей стране, не найдется человека, который хотя бы раз не обсуждал с домочадцами очередные нововведения в ЖКХ. С 2019 года вывоз мусора стал коммунальной услугой «обращение с ТКО», оплачивается из расчета проживающих и стоит в документе отдельной строкой. С тех пор некоторые волгоградцы стали получать «платежки по-гоголевски»: в квитанциях фигурируют умершие и давно не проживающие люди. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» продолжает обновлять базы данных. А горожан просят своевременно сообщать обо всех изменениях, необходимых для проведения перерасчетов. Ведь зачастую они могут быть в вашу пользу.

Как пояснили «КП-Волгоград» в информационно-вычислительном центре, сообщать об увеличении или уменьшении количества проживающих нужно не позднее, чем через пять дней после изменений. К тому же, если вы уезжали в отпуск, командировку, на дачу и отсутствовали по прописке более пяти дней, вам также положен перерасчет.

- Выписка проживающего из квартиры или дома;

- Приобретение или продажа жилья;

- Временное проживание по другому адресу или временная прописка в свеом доме другого человека;

- Смена ФИО;

- Изменение состава жильцов.

Куда обратиться, если в платежке неточности?

• в Волгограде – на участки по работе с населением

• в Волгоградской области – в местные отделения МФЦ

• Сканированные копии документов можно направить через личный кабинет на сайте IVC34.RU

Все детали можно узнать у специалистов справочной службы: (8442) 74-26-26, режим работы – по будням с 8.00 до 19.00. Также получить консультацию можно по единому номеру регионального оператора 8-800-350-43-48, режим работы – ежедневно с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU