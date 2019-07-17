2019-07-17T12:19:38+03:00
Происшествия

Волгоградца, вымогавшего у сельской чиновницы полмиллиона рублей, отправили в колонию

Мужчина с угрозами приходил к женщине и на работу, и домой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эта история произошла в Урюпинском районе Волгоградской области. И началась она еще в июне 2018-го. К жительнице Салтынского сельского поселения, которая работает главой местной администрации, домой вечером пришел местный житель. Мужчина вдруг стал требовать от чиновницы 500 тысяч рублей, мотивируя тем, что знает о совершенных ею противоправных действиях. Гость был так самоуверен, что предложил женщине перечислить указанную сумму ему на банковскую карту, номер которой написал на листке бумаги.

При этом в полицию с заявлением на главу он не обратился. Но терроризировать женщину не перестал.

- Позже он стал приходить к чиновнице на работу и передавал ей листки бумаги с надписями: «Все сразу», «Это не шутка», «Я все сказал», - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Чиновница поначалу принимала угрозы, как больную шутку, но когда визиты непрошенного гостя участились, она пошла в полицию и сообщила о вымогательстве. Горе-вымогателя оперативные службы поймали «на горячем». Следователи СО МО МВД России «Урюпинский» завели на него уголовное дело по статье «вымогательство денежных средств, совершенное в крупном размере». А сегодня суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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