В Волгограде перевозчик заплатит крупный штраф за неисправные автобусы для детей
Утром 17 июля на площади Ленина в центре Волгограда выстроились в ряд четыре микроавтобуса: они ждали детвору, чтобы отвести ее в оздоровительный лагерь Фроловского района. Но маршрутки эти никуда в итоге не поехали. А все потому, что гаишники, проверив транспорт перед поездкой, нашли массу нарушений. Причем серьезных.
Не секрет, что к транспорту, который используется для перевозки детей, выдвигают жесткие требования. Но ведь не зря - это же не прихоть, а вопрос безопасности.
- В этих микроавтобусах выявили ряд нарушений: отсутствие ремней безопасности, блокирование аварийных выходов, в салоне были установлены дополнительные сидения, не предусмотренные конструкцией автомобиля, - рассказывают в ГУ МВД по региону.
В общем, эти микроавтобусы к перевозке детей не допустили. Перевозчик предоставил другой транспорт для поездки. Однако от ответственности за нарушения это его не спасло.
- На водителей и должностных лиц транспортного предприятия завели дела об административных правонарушениях. Грозит юридическому лицу штраф
в размере ста тысяч рублей, - уточняют в ведомстве.
И настоятельно рекомендуют остальным перевозчикам тщательнее следить за состоянием транспорта и перевозками детей.
ИСТОЧНИК KP.RU