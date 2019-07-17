В Волгограде перевозчик заплатит крупный штраф за неисправные автобусы для детей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-17T11:13:53+03:00

По требованию ГАИ перевозчик предоставил другой транспорт для поездки детей в лагерь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В микроавтобусах, которые должны были вести ребят в лагерь, гаишники нашли массу нарушений

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Утром 17 июля на площади Ленина в центре Волгограда выстроились в ряд четыре микроавтобуса: они ждали детвору, чтобы отвести ее в оздоровительный лагерь Фроловского района. Но маршрутки эти никуда в итоге не поехали. А все потому, что гаишники, проверив транспорт перед поездкой, нашли массу нарушений. Причем серьезных.

Не секрет, что к транспорту, который используется для перевозки детей, выдвигают жесткие требования. Но ведь не зря - это же не прихоть, а вопрос безопасности.

- В этих микроавтобусах выявили ряд нарушений: отсутствие ремней безопасности, блокирование аварийных выходов, в салоне были установлены дополнительные сидения, не предусмотренные конструкцией автомобиля, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

В общем, эти микроавтобусы к перевозке детей не допустили. Перевозчик предоставил другой транспорт для поездки. Однако от ответственности за нарушения это его не спасло.

- На водителей и должностных лиц транспортного предприятия завели дела об административных правонарушениях. Грозит юридическому лицу штраф

в размере ста тысяч рублей, - уточняют в ведомстве.

И настоятельно рекомендуют остальным перевозчикам тщательнее следить за состоянием транспорта и перевозками детей.

ИСТОЧНИК KP.RU