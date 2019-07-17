Директора УК, укравшего у волгоградцев больше трех миллионов рублей, отправили в колонию на шесть лет

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-17T10:26:45+03:00

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Волгоградский областной суд поставил точку в деле соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Емкор» Сергея Емельяненко и отправил его в колонию общего режима. Руководитель пытался смягчить строгий приговор суда в апелляционной инстанции, но не смог: доводы прокуратуры оказались более убедительными. Так что Емельяненко проведет в колонии общего режима шесть долгих лет.

А все за то, что крал деньги жильцов. Суд признал его виновным в «мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Емельяненко руководил компанией, которая занималась в Волгограде обслуживанием многоквартирных домов. Как доказали в суде, периодически он стал брать «в долг» из кассы предприятия деньги. Правда, долги эти так и не отдал. Ни один. А брал он не менее восьми раз. В общей сложности, он похитил 3 миллиона 650 тысяч рублей. Все эти деньги потратил на собственные нужды. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Свою вину в суде Емельяненко полностью признал, - уточняют в Волгоградской областной прокуратуре. - Приговор областного суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU