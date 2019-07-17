Волгоградцев просят помочь в поиске женщины со шрамом на лице

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-17T10:04:21+03:00

Анну Попову из Урюпинска не могут найти уже два с половиной года

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Больше двух лет прошло с момента пропажи 36-летней жительницы города Урюпинск Волгоградской области, но все это время следователи ищут «потеряшку». Однако, никаких «зацепок» нет, о пропавшей женщине никаких сведений. Поэтому следователи обращаются к волгоградцам с просьбой помочь в расследовании этого тайного исчезновения. Вдруг, кому-то известны факты, которые прольют свет на эту историю.

Зовут «потеряшку» Анна Владимировна Попова.

- 5 февраля 2017 года женщина вышла из дома, расположенного в хуторе Криушинский Урюпинского района, и отправилась в неизвестном направлении. С тех пор о месте нахождения потерпевшей ничего не известно, - говорит и.о. руководителя Урюпинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Александр Сенцов.

Приметы разыскиваемой: рост - 160 сантиметров, волосы длинные черного цвета, глаза серо-голубые, среднего телосложения.

Особые приметы: над верхней губой имеется шрам, на запястье правой руки - шрамы от порезов.

В день исчезновения была одета: болоньевая куртка черного цвета, джинсы синего цвета, белые сапоги, зеленый платок.

- Если вам что-либо известно о месте нахождения или последнем месте пребывания Поповой, сообщите, пожалуйста, информацию по «02», 8(84442)4-29-30 или 8(84442)4-29-07, - просят следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU