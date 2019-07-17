2019-07-17T09:51:42+03:00
Общество

Волгоградки стали чаще делать бесплатное ЭКО

Уже в этом году родилось 168 детей
Светлана КИРИЛЛОВА
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С помощью бесплатного ЭКО в области появились на свет 1930 детей.С помощью бесплатного ЭКО в области появились на свет 1930 детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Желающие стать мамами волгоградки нередко прибегают к помощи современных технологий. Статистика показывает, что с каждым годом количество процедур ЭКО в регионе медленно, но верно растет. Больше стали делать и бесплатное ЭКО.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, за первое полугодие 2019 пройти процедуру ЭКО бесплатно смогли 559 волгоградок. Этот показатель на 8% превышает данные того же периода 2018 года. Уверенность в будущих родительниц вселяет не только уровень оказания медицинских услуг, но и наличие квот на саму процедуру. Право на проведение манипуляции имеют как государственные, так и частные клиники из специального перечня Минздрава РФ. В Волгограде такую услугу можно получить в клинике №1 ВолгГМУ, в центрах «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя».

За последние пять лет волгоградки получили 4686 квот на вспомогательные репродуктивные технологии. С помощью бесплатного ЭКО в регионе появились на свет 1930 детей, по итогам 2018 года уже родилось 168 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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