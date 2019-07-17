Под Волгоградом на трассе задержали дальнобойщика с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-17T09:50:59+03:00

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То, что работа у дальнобойщиков тяжелая - неоспоримый факт. Как и то, что водители фур идут на всевозможные ухищрения, чтобы держать себя, так сказать, в «тонусе» и не спать за рулем. Кто-то пьет крепкий кофе, кто-то энергетики, а вот этот 43-летний дальнобойщик употреблял наркотики. Его задержали с поличным на волгоградской трассе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720626" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом поймали дальнобойщика с наркотиками.

- Грузовик с прицепом остановили для проверки документов на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Состояние водителя сотрудникам ГИБДД показалось несколько странным и они решили более тщательно досмотреть его и кабину автомобиля. Именно в кабине у водителя и нашли несколько свертков с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной. Как впоследствии показала экспертиза, «травка» в пакетах действительно ни что иное, как марихуана, - говорят в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель врать не стал и признался, что хранил марихуану для личного употребления.

- По данному факту проводится проверка, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU