Под Волгоградом на трассе задержали дальнобойщика с наркотиками
То, что работа у дальнобойщиков тяжелая - неоспоримый факт. Как и то, что водители фур идут на всевозможные ухищрения, чтобы держать себя, так сказать, в «тонусе» и не спать за рулем. Кто-то пьет крепкий кофе, кто-то энергетики, а вот этот 43-летний дальнобойщик употреблял наркотики. Его задержали с поличным на волгоградской трассе.
Под Волгоградом поймали дальнобойщика с наркотиками.
- Грузовик с прицепом остановили для проверки документов на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Состояние водителя сотрудникам ГИБДД показалось несколько странным и они решили более тщательно досмотреть его и кабину автомобиля. Именно в кабине у водителя и нашли несколько свертков с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной. Как впоследствии показала экспертиза, «травка» в пакетах действительно ни что иное, как марихуана, - говорят в ГУ МВД по Волгоградской области.
Водитель врать не стал и признался, что хранил марихуану для личного употребления.
- По данному факту проводится проверка, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU