2019-07-17T09:28:34+03:00
Происшествия

В Волгограде школьница и два друга-подростка угнали за ночь семь машин

Ребята устроили «покатушки» по городу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мальчишки вскрывали машину, катались недолго, бросали и вскрывали следующую.Мальчишки вскрывали машину, катались недолго, бросали и вскрывали следующую.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Утром 16 июля в отделение полиции Красноармейского района Волгограда стали один за одним приходить автовладельцы с заявлениями об угоне машин. В итоге оказалось, что за ночь с дворов исчезли сразу семь припаркованных автомобилей. Что удивительно - все автомобили отечественной марки ВАЗ - от 04 до 011 модели.

Через некоторое время все эти машины нашли: одни были брошены во дворах, другие - на обочинах дорог. Все целы, но у некоторых отсутствовали аккумуляторы.

Искали угонщиков тоже недолго. Как и предполагали полицейские, это было дело рук подростков.

- Угонщиками оказались трое 15-летних подростков, в том числе и одна девушка-школьница. Они вскрывали замки, заводили машины замкнув провода зажигания, катались, а потом просто бросали машину и шли за следующей. Те автомобили, которые они не смогли завести, они его просто толкали и катили по улице, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

К счастью, все машины удалось вернуть владельцам. А вот, что делать с малолетними угонщиками, теперь будут решать седователи.

- Собранные полицейскими материалы будут переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения и возбуждения уголовного дела, - поясняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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