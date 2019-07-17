Из волгоградских колоний вывезут тысячи кубометров мусора

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-17T09:08:25+03:00

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Для волгоградцев мусорная проблема – один из самых больных вопросов. Жители города-миллионника регулярно устраивают «мусорные челленжди» и большие «генеральные уборки», но количество отходов в мегаполисе никак не хочет уменьшаться. На территории областного центра то тут, то там стабильно растут хламовые горы, причем нередко не на пустырях, а на территориях работающих учреждений. Проверяющие из природоохранных органов решили изменить ситуацию и пришли с проверками в исправительные колонии Волгограда.

«Экологический» рейд помог выявить целый ряд крупных нарушений. В некоторых случаях руководство даже не заключило договор на вывоз мусора. После проверки из ИК-9 в Тракторозаводском районе вывезут 1000 кубометров отходов, в том числе и таких, как строительный мусор и металлолом. «Отличился» и Кировский район: из КП-3 придется убирать почти 5000 кубов разного сора. После масштабной проверки прокуратура вынесла соответствующие предписания и наказала виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU