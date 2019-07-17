2019-07-17T09:01:13+03:00
Происшествия

На трассе «Волгоград-Астрахань» водитель переехал лежащего пешехода

Мужчина скончался на месте ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Полиция Астраханской области разбирается с обстоятельствами смертельного ДТП, которое произошло в Красноярском районе вечером 16 июля. Там, на трассе «Волгоград - Астрахань» задавили человека. И не просто сбили, а буквально переехали.

случилось это примерно в десять часов вечера на 406-м километре автодороги неподалеку от поселка Аксарайский. 41-летний мужчина за рулем автомобиля «Ford Explorer» ехал по трассе, и в темноте не сразу заметил пешехода. Водитель уверяет, что он лежал у правой обочины дороги, и потому водитель не сразу его увидел.

- От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Погибшим оказался житель Харабалинского района 1962 года рождения, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

А сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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