2019-07-17T08:59:11+03:00
Общество

В Волгограде стало на одну круглосуточную аптеку больше

С 15 июля 2019 года изменила свой режим работы аптека на улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда
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Государственная аптечная сеть открывает очередную аптеку, которая работает 24 часа. Фото: «Волгофарм»Государственная аптечная сеть открывает очередную аптеку, которая работает 24 часа. Фото: «Волгофарм»
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В жизни каждого человека бывают ситуации, когда медикаменты нужны в экстренном порядке. Что делать, если вдруг нестерпимо заболела голова или зуб, поднялась температура, а необходимых лекарств под рукой не оказалось и аптеки уже не работают? Сегодня организовать круглосуточную работу аптеки - дело довольно хлопотное, необходимо переоборудовать помещение, найти фарм. специалистов, готовых работать в ночное время, обеспечить безопасные условия как для сотрудников аптеки, так и для покупателей. Да и затраты на содержание круглосуточной аптеки, как правило больше, чем для аптеки с «дневным» графиком работы. А в связи с тем, что поток покупателей в ночное время значительно ниже, чем днем, то с точки зрения экономики, круглосуточный режим работы аптеки, как правило малопривлекателен для бизнеса. Несмотря на все эти трудности государственная аптечная сеть «Волгофарм» открывает очередную аптеку, которая работает 24 часа. С 15 июля 2019 года изменила свой режим работы аптека в Кировском районе по адресу: Волгоград, ул. 64 Армии, 2.

ГУП «Волгофарм», являясь правопреемником Волгоградского областного аптечного управления, созданного в 1922 году, всегда помнит о главной социальной функции - обеспечение доступности для населения качественных медикаментов.

Круглосуточные аптеки «Волгофарм» работают также:

- в Дзержинском районе, пр. Аптечный, 1

- в Советском районе, пр. Университетский, 25

- в Красноармейском районе, пр. Героев Сталинграда, 48.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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