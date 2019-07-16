2019-07-16T22:24:23+03:00
Общество

«Золотой борщ»: в Волгограде за полгода взлетели цены на картофель и лук

А морковь вообще подорожала в два раза
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ждем новый урожай, чтоб цены на овощи пошли вниз.Ждем новый урожай, чтоб цены на овощи пошли вниз.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Глядя на табличку «Изменение средних цен в регионах ЮФО за последние полгода», которую опубликовал Волгоградстат, приходишь к выводу, что борщ постепенно становится дорогим деликатесом. Ингредиенты подорожали в полтора раза.

Вообще, с начала 2019 года подорожало все: рыба, масло сливочное, молоко, колбасы… Причем сосиски - на 3% (по сравнению с ценами декабря 2018-го), а полукопченые колбасы почти на 5%.

Но все это меркнет на фоне «борщевого набора». Причем подорожали именно овощи, которые выращивают тут - на волгоградских полях. Так, картофель за полгода «набрал» в цене 46,8%, лук - 68,6%, а морковь вообще подорожала в два раза.

Сотрудники Волгоградстата называют это подорожание «сезонным фактором». Конечно, доля правды в этом есть, и за последнюю неделю в Волгоградской области цены на картофель пошли вниз, а за ним и на морковь с луком.

А вот яблоки становятся все бесценнее. С начала года они подорожали на 35%. И это, похоже не предел. Потому как только за последнюю неделю цена выросла еще на 2,5% и сегодня в среднем килограмм яблочек в Волгограде стоит 93 рубля.

Зато у нас, как уверяет статистика, подешевели (по сравнению с декабрем прошлого года) говядина, свинина, куры. Кроме того, у нас самые низкие цены в ЮФО на огурцы, на твердые сыры, на творог и вареную колбасу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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