В Волжском установят светофоры с искусственным интеллектом

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-16T21:23:56+03:00

"Умные" светофоры заработают в Волжском уже до конца 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эти «умные» технологии за 20 миллионов рублей будут сами регулировать транспортные потоки

Изменить размер текста: A A

Фраза из советского фильма «Вкалывают роботы, а не человек», уже стала реальностью. За нас техника, стирает, готовит, моет, а скоро и за транспортом начнет следить. В Волжском, например, собираются установить «умные» светофоры. Они оснащены искусственным интеллектом. На это оборудование из бюджета Волгоградской области уже выделили 20 миллионов рублей.

- Умные светофоры появятся на 18 перекрёстках. Их главное отличие: они создают «зелёную волну» для участников движения, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Если просто: система мониторит обстановку на дороге, и корректирует время работы сигналов в разное время суток в зависимости от загруженности магистралей. Показания с датчиков поступают на центральный сервер, а оттуда поступает команда контроллерам светофоров включить красный/зеленый свет так, чтобы максимально сократить время пребывания автомобилей на перекрестках.

Говорят, учитывает умная система даже внештатные ситуации, например ДТП.

- Соглашение между администрацией Волжского и комитетом информационных технологий Волгоградской области уже подписано. Ищем подрядчика, - говорит председатель городского комитета благоустройства и дорожного хозяйства Виталий Кокшилов.

«Умные светофоры заработают на улицах Волжского в 4 квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU