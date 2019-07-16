В Волжском установят светофоры с искусственным интеллектом
Фраза из советского фильма «Вкалывают роботы, а не человек», уже стала реальностью. За нас техника, стирает, готовит, моет, а скоро и за транспортом начнет следить. В Волжском, например, собираются установить «умные» светофоры. Они оснащены искусственным интеллектом. На это оборудование из бюджета Волгоградской области уже выделили 20 миллионов рублей.
- Умные светофоры появятся на 18 перекрёстках. Их главное отличие: они создают «зелёную волну» для участников движения, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.
Если просто: система мониторит обстановку на дороге, и корректирует время работы сигналов в разное время суток в зависимости от загруженности магистралей. Показания с датчиков поступают на центральный сервер, а оттуда поступает команда контроллерам светофоров включить красный/зеленый свет так, чтобы максимально сократить время пребывания автомобилей на перекрестках.
Говорят, учитывает умная система даже внештатные ситуации, например ДТП.
- Соглашение между администрацией Волжского и комитетом информационных технологий Волгоградской области уже подписано. Ищем подрядчика, - говорит председатель городского комитета благоустройства и дорожного хозяйства Виталий Кокшилов.
«Умные светофоры заработают на улицах Волжского в 4 квартале 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU