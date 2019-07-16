2019-07-16T20:41:27+03:00
Спорт

«Ротор-2» начал новый сезон с поражения «Калуге»

Матч закончился со счетом 0:1
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ФК "Ротор".Фото с сайта ФК "Ротор".
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Сегодня, 16 июля, новый сезон среди команд клубов ПФЛ 2019/20 стартовал и для дубля волгоградской команды «Ротор-2». У себя дома на стадионе «Зенит» подопечные Олега Веретенникова принимали ФК «Калуга». К сожалению, первый «блин» оказался для молодежи комом - волгоградцы проиграли с минимальным счетом 0:1.

После межсезонья молодежная команда сине-голубых сильно обновилась - много совсем юных игроков. Есть и более опытные футболисты, например, вратарь Никита Репин, который заявлен третьим голкипером в основном составе. Кирилл Донцов и Николай Кузнецов тоже метят играть в основе, но пока играют в дубле. И, надо сказать, именно они сдержали натиск соперника сегодня. А, если б не Никита Репин, который дважды спас ворота, то счет на табло мог быть и больше.

Первый тайм прошел безрезультатно. А гол смог забить на 64-й минуте Андрей Волгин.

На стадионе присутствовало 252 зрителя, - отчитались в пресс-службе дубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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