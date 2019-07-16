В Волжском мнимые сотрудницы пенсионного фонда украли у старушки полмиллиона рублей
Еще одна волгоградская бабушка оказалась в списке жертв аферисток. У 79-летней пенсионерки из Волжского две женщины украли 542 тысячи рублей - все ее сбережения на «черный день».
Действовали по старой схеме: позвонили в дверь, представились сотрудницами Пенсионного фонда и начали рассказывать о денежной реформе. Наврали, что надо срочно менять старые банкноты на купюры нового образца. И пока одна мошенница отвлекала бабушку, вторая выкрала деньги. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.
Через час пенсионерка решила проверить сбережения, и, осознав, что ее обокрали, пошла в полицию.
Бабушка успела запомнить приметы аферисток.
Одной - на вид 30 лет, славянской внешности, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в темно-синие джинсы и темную кофту.
Второй на вид лет 20, рост 150 сантиметров, волосы темные до плеч. На ней были светло-синие джинсы и белая кофта.
Напомним, что вчера жертвой мошенников стал еще один пожилой человек из Волгограда: и он тоже сам отдал полмиллиона рублей своих сбережений проходимцам.
ИСТОЧНИК KP.RU