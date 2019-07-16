В Волжском мнимые сотрудницы пенсионного фонда украли у старушки полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:46 2019-07-16T19:46:27+03:00

Пока одна мошенница отвлекала пенсионерку, вторая выкрала все ее сбережения. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

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Еще одна волгоградская бабушка оказалась в списке жертв аферисток. У 79-летней пенсионерки из Волжского две женщины украли 542 тысячи рублей - все ее сбережения на «черный день».

Действовали по старой схеме: позвонили в дверь, представились сотрудницами Пенсионного фонда и начали рассказывать о денежной реформе. Наврали, что надо срочно менять старые банкноты на купюры нового образца. И пока одна мошенница отвлекала бабушку, вторая выкрала деньги. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Через час пенсионерка решила проверить сбережения, и, осознав, что ее обокрали, пошла в полицию.

Бабушка успела запомнить приметы аферисток.

Одной - на вид 30 лет, славянской внешности, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в темно-синие джинсы и темную кофту.

Второй на вид лет 20, рост 150 сантиметров, волосы темные до плеч. На ней были светло-синие джинсы и белая кофта.

Напомним, что вчера жертвой мошенников стал еще один пожилой человек из Волгограда: и он тоже сам отдал полмиллиона рублей своих сбережений проходимцам.

ИСТОЧНИК KP.RU