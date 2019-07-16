В Волгограде построят дорогу, соединяющую улицы Покрышкина и Землячки

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-16T18:35:44+03:00

На ее проект в 2020 году заложат в бюджет 7,3 миллиона рублей

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В этом году в Дзержинском районе Волгограда реализуют большой проект - строят новый участок дороги по улице Хорошевой, которая соединит бульвар 30-летия Победы и Центр водных видов спорта. Но на этом грандиозные планы по обновлению магистралей в микрорайоне Семь ветров не заканчиваются. И вот еще одна хорошая новость: в планах построить здесь еще новую дорогу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в гордуме, комитет по дорожному хозяйству и транспорту выступил с предложением построить дорогу, которая соединила бы улицы Покрышкина, Морозова, Расула Гамзатова - с выходом на улицу Землячки. И намерены внести предложение предусмотреть в бюджете города на 2020 год 7,3 миллиона рублей на изготовление проекта этого участка дороги.

Кроме того, депутаты обсуждали вопрос дальнейшего развития улицы Хорошева. В частности, строительства дороги от бульвара 30-летия Победы до пересечения с проспектом Жукова.

- Уже сегодня профильные структуры мэрии и администрации Волгоградской области занимаются проработкой данного вопроса, - уточняют в гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU