День города 2019 Волгоград отметит карнавалом и концертом Елки

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-16T17:23:34+03:00

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Свой 430-й День города Волгоград отметит карнавалом, концертом певицы Елки и красочным салютом. Основные события развернутся в пойме реки Царицы и на центральной набережной в выходные 31 августа и 1 сентября 2019 года. В программе праздника - карнавальное шествие «Волгоградская маска», путешествие в старый Царицын, фестивали «БаняLife», «#ЭтноФест, фестиваль еды, Царицынский бал и многое другое (полная программа праздничных мероприятий на День города 2019 в Волгограде).

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 31 августа с 12.00 до 16.00 у интерактивного музея «Россия - моя история» развернется «Царицынский променад» конца 19 века. Гостей ждут будет развлекать духовой оркестр, всюду будут ремесленники, фотозоны и живые скульптуры. Волгоградцы смогут стать частью театрализованного представления, тем более, если придут в соответствующих нарядах. Здесь покажут немое кино и сатирические сценки, научат танцам и игре в «фанты», мастерить глиняную крынку и расписывать шелковые платки. А изображать наших предков будут победители городских конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU