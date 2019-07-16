Совесть замучила: в Волгограде бомж украл у старушки сто тысяч, а потом сдался полиции

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-16T17:06:54+03:00

В 33 года у мужчины нет ни жилья, ни работы, а теперь и свободы не будет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина пришел к правоохранителям с повинной через несколько месяцев после совершенного преступления

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Такого случая на памяти полицейских Дзержинского района Волгограда еще не было: в отделение с повинной пришел мужчина и рассказал в подробностях о совершенной краже. Говорит: «Каюсь. Совесть замучила».

Но, оказалось, не все так просто…

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, эта история началась в 2017-м, когда 33-летний волгоградец лишился жилья и стал бомжом, в буквальном смысле. Так бы и жил на улице, если б не сердобольная 82-летняя старушка, которая приютила мужчину в своей квартире. Бабушка жила в одной комнате, постоялец - в другой.

Как то вечером бабуля проболталась соседу, что у нее есть крупные сбережения (на похороны откладывала). И хранит она «заначку» под своей подушкой.

В мае текущего года мужчина, воспользовавшись моментом, украли у старушки ее сбережения в размере 100 тысяч рублей и сбежал. Когда деньги закончились, волгоградец вернулся в квартиру к бабушке, но дверь открыл ее внук. Молодой человек и рассказал гостю, что бабуля умерла, а заодно и отправил восвояси.

А жить то волгоградцу негде. «А в колонии макароны», - вспоминается тут крылатая фраза из кинофильма.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Грозит ему до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU