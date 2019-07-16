В Астрахани начальника медсанчасти МВД поймали на взятках и «липовых» справках

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-16T16:35:51+03:00

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В Астрахани временно исполняющий обязанности начальника медико-санитарной части регионального УМВД устроил настоящий «бизнес» на «липовых» справках. Как вы знаете, для службы в органах требуется положительное заключение военно-врачебной комиссии. Без этой справки человек может лишиться работы. Вот на этом врио начальника медсанчасти и решил заработать: выписывать «правильные» справки за отдельную плату. В ходе одной такой «сделки» его и задержали. Он получил 10 тысяч от одного астраханца на положительное заключение, хотя у него имелись большие проблемы со зрением. А, когда начали «копать» глубже, насчитали еще четыре эпизода взяточничества.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, в рамках расследования завели еще четыре уголовных дела на этого «оборотня в погонах».

- В рамках расследуемого уголовного дела выявлено еще 4 эпизода получения взяток подозреваемым в размере от 500 рублей до 10 тысяч за незаконные действия, - уточняют в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU