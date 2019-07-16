В интерактивном музее волгоградцам бесплатно покажут фильм «Цареубийца»

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-16T16:11:01+03:00

А сотрудники музея расскажут интересные факты о смерти Николая II и его семьи

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21 июля в интерактивном музее «Россия — моя история» в Волгограде покажут фильма режиссёра Карена Шахназарова «Цареубийца». Кино покажут в зале-лектории. При этом вход свободный и для всех желающих.

Киносеанс приурочен к Дню памяти Страстотерпцев - Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, который в России отмечают 17 июля. Именно в этот день - точнее в ночь с 16 на 17 июля 1918 года - в Екатеринбурге расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. Фильм «Цареубийца» — это попытка взглянуть на события тех дней. Кстати, эта картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также получила главный приз на Международном кинофестивале в Белграде.

Ну, а если вы захотите побольше узнать об этом трагическом событии, то можете послушать увлекательную лекцию сотрудницы интерактивного музея Волгограда Анны Бойко

- Специалист наш рассказывает о малоизвестных фактах трагедии, которые на протяжении долгого времени оставались предметом споров и дискуссий, - говорят в музее.

Лекция выложена во всех официальных аккаунтах Волгоградского интерактивного музея.

А фильм «Цареубийца» покажут в музее 21 июля, начало - в 15.00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(8442)97-91-81.

ИСТОЧНИК KP.RU