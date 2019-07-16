Волгоградец погиб при бортировании колеса КамаЗА

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-16T15:50:28+03:00

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Смертельное ЧП произошло в городе Новоаннинский на территории мехтока 15 июля. 53-летний водитель КамАЗа решил бортировать колесо, машина требовала ремонта. Делал он это не первый раз. Но в этом случае мужчине не повезло. Когда он это делала в него отскочило запорное кольцо и обод. Конструкции угодили прямо в голову. Очевидцев события было много – к семи вечера на территории предприятия, находились еще люди. Они вызвали «скорую», пытались помочь сами до приезда медиков. В карету скорой помощи мужчину погрузили еще живым. Но вот до больницы он уже не добрался. Умер по дороге.

- Сейчас проходит проверка по факту гибели жителя Еланского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в Новоаннинском МрСО СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU