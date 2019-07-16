2019-07-16T15:50:28+03:00
Происшествия

Волгоградец погиб при бортировании колеса КамаЗА

В него отскочило запорное кольцо
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина умер по дороге в больницу.Мужчина умер по дороге в больницу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Смертельное ЧП произошло в городе Новоаннинский на территории мехтока 15 июля. 53-летний водитель КамАЗа решил бортировать колесо, машина требовала ремонта. Делал он это не первый раз. Но в этом случае мужчине не повезло. Когда он это делала в него отскочило запорное кольцо и обод. Конструкции угодили прямо в голову. Очевидцев события было много – к семи вечера на территории предприятия, находились еще люди. Они вызвали «скорую», пытались помочь сами до приезда медиков. В карету скорой помощи мужчину погрузили еще живым. Но вот до больницы он уже не добрался. Умер по дороге.

- Сейчас проходит проверка по факту гибели жителя Еланского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в Новоаннинском МрСО СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В интерактивном музее волгоградцам бесплатно покажут фильм «Цареубийца»
Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу
Мимишный футбол: хавбек «Ротора» укрыл маленькую девочку на поле от дождя
Под Волгоградом бык поднял хозяина на рога
В Волгограде будут развивать детский и женский регби
Волгоградец через суд взыскал несуществующий долг с друга по поддельной расписке
В Волгограде пенсионер пожалел мигрантов и отдал им полмиллиона рублей
В Астрахани мужчина через суд забрал дочек у бабушки после смерти жены
Грязь и неправильное хранение вакцин: Роспотребнадзор нашел нарушения в частных клиниках и школах
Муж облил жену кипятком из чайника, чтобы та перестала пить водку
Прокуратура добилась специального телефона для девочки-инвалида
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы на регистрацию
В Волгу выпустили почти три миллиона мальков осетра и стерляди
В Волжском сбили двух велосипедистов-школьников
Волгоградцев предупреждают о ливнях и ураганах 16 июля
Пьяный астраханец на «Оке» сбил двух детей в колясках и мальчика на велосипеде и сбежал
Школьница сломала позвоночник при падении из окна
В Волгограде за год капитально отремонтируют 200 многоэтажек
Пять волгоградских вузов получат 9 миллионов рублей грантов на молодежные проекты
В Волгограде дом на Олимпийской, где рухнула стена, признали аварийным
Под Волгоградом дед на внедорожнике насмерть задавил родную внучку
Под Волгоградом на краже денег клиентов поймали сразу двух начальниц почтамтов
Глава города Ленинск Волгоградской области уволился
В Волгограде день Памяти убитых царевичей пройдет крестный ход
Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж