Мимишный футбол: хавбек «Ротора» укрыл маленькую девочку на поле от дождя

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-16T15:18:18+03:00

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Случайный кадр, сделанный во время матча «Ротор»- «Текстильщик», который 13 июля прошел на «Волгоград арене», облетел все социальные сети. На снимке полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов закрыл своей футболкой от дождя маленькую девочку. Дети, по традиции выводили футболистов на поле. Школьница, которая выводила «Муху» (как его ласково называют фанаты), буквально дрожала под проливным дождем, и ее кумир как мог пытался защитить юное создание.

fcrv_supporters Мухаммад укрыл девочку от дождя на "Волгоград Арене"

«Поступок говорит о человеке - настоящий мужчина!», «Муха - ты лучший», - пишут под этим фото в инстаграме болельщики «Ротора».

Даже знаменитый российский журналист Юрий Дюдь не удержался и перепостил на свою страничку это трогательное фото из Волгограда.

«Вот так Мухаммад Султонов защитил ребенка от дождя. Кайф!», - написал он у себя в инстаграме.

Мимишность зашкаливает.

Напомним, поединок «Ротора» и «Текстильщика» закончился победой сине-голубых со счетом 3-2.

ИСТОЧНИК KP.RU