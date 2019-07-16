Под Волгоградом бык поднял хозяина на рога

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-16T14:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В центральную районную больницу Новоаннинска 65-летнего жителя поселка Учхоз привезли на машине знакомые. Мужчину донесли до приемного покоя, где врачи поставили предварительный диагноз: закрытый перелом левого плеча, закрытый перелом ребер, рваная рана слева в подмышечной области. Сначала медики решили, что пенсионера сильно кто-то избил. Но виноватым оказалось животное.

У мужчины свое большое подворье, в котором были и коровы, и бычки. Один из них и оказался не в настроении, когда хозяин к нему приблизился. Корриды мужчина совсем не ожидал и к нападению не был готов. Поэтому стал достаточно легкой добычей для быка. Тот изрядно потрепал его, прежде чем на помощь волгоградцу подоспели очевидцы. Быка отогнали.

Пока неизвестно, пойдет ли животное после этого на мясо или его все-таки оставят для продолжения рода. Мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU