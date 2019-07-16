2019-07-16T14:38:14+03:00
Спорт

В Волгограде будут развивать детский и женский регби

А впоследствии планируют проводить в нашем городе международные турниры по этому виду спорта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото РК "Ротор".Фото РК "Ротор".
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Сегодня, 16 июля в Волгоград приехали заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко и директор по развитию регби в России, директор правления федерации регби России Глеб Бабкин. Приехал, чтобы оценить, как развивают этот молодой вид спорта в нашем регионе. И, надо сказать, был приятно удивлен.

Сегодня в Волгограде не только сформирована отличная регбийная команда (РК «Ротор»), которая вошла в в структуру «Спортивный клуб «Ротор» и финансируется из бюджета Волгоградской области, но действуют и две детские секции по регби - в лицее № 8 «Олимпия» в Волгограде и в школе №2 в Волжском.

- В Волгоградской области создана хорошая спортивная база, наработаны спортивные традиции. Это дает отличный синергетический эффект. Уверен, что здесь мы сможем проводить и международные турниры, - подчеркнул Алексей Доценко.

Сейчас волгоградская регбийная команда выступает во всероссийском турнире в зоне «Юг». Пока больших планов перед ней и не ставят. В приоритете, как говорят в администрации региона, развитие детского, школьного, студенческого и женского регби.

Промо Регби Волгоград.Вступай в наши ряды Сайт: www.rugby34.ru VK: http://vk.com/rugbyvolgograd Instagram: rugby_34

ИСТОЧНИК KP.RU

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