Волгоградец через суд взыскал несуществующий долг с друга по поддельной расписке

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-16T14:26:18+03:00

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Если друг оказался вдруг, совсем и не друг, а обманщик и вор. В Дзержинском районе возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего парня. Молодой человек ради наживы обманул товарища.

Еще в ноябре 2018 года волгоградец обратился в суд. Он требовал взыскать со своего друга 19 тысяч 100 рублей. Мол, тот взял в долг на день, а не вернул до сих пор. В качестве доказательства предъявил расписку. Также парень просил вернуть ему процент и судебные издержки. Суд согласился с доводами истца, тем более ответчик в суд так и не явился. В суд он пришел, когда узнал, что должен 42 тысячи рублей своему знакомому. Когда стали разбираться, стало ясно: волгоградец обманул всех. В долг мужчина, который уже давно живет в Питере, ни у кого не занимал. В суд не пришел, потому что не знал о нем.

Теперь под суд уже может пойти сам парень.

- Ему предъявили обвинение за фальсификацию доказательств по гражданскому делу и за покушение на мошенничество, - сообщили СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU