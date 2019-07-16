2019-07-16T13:28:26+03:00
Происшествия

В Волгограде пенсионер пожалел мигрантов и отдал им полмиллиона рублей

В залог они оставили ему оставили бензопилу
Екатерина МАЛИНИНА
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Дедушка "очнулся", когда гости ушли.Дедушка "очнулся", когда гости ушли.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Каждый день на удочку мошенников попадаются десятки людей. Кто-то переводит деньги аферистам ради попавшего в пьяное ДТП внука, кто-то готов расстаться с нажитым, чтобы снять порчу. На Тракторном 76-летний пенсионер лишился полумиллиона рублей из-за собственной доверчивости и сострадания. К нему на улице подошли мужчина с женщиной. Они попросили у пожилого мужчины материальной помощи. Тот пригласил их домой. Парочка так разжалобила старика, что тот решил отдать все скопленные деньги. А это ни много ни мало 500 тысяч рублей.

Просители обещали ему вернуть благотворительные деньги. И даже оставили в залог бензопилу и сварочный аппарата.

После того, как мужчина с женщиной ушли, пенсионер пришел в себя и понял, что его надули. Он написал заявление в полицию и даже подробно описал аферистов. Мужчине лет 40-45, плотный, невысокий, темный, внешность кавказская. Женщине около 40 лет, около 160 сантиметров, темные волосы в пучке.

Всем, кто сталкивался с подобной ситуацией и знает, где могут находиться эти люди, просьба позвонить по телефону «02»

ИСТОЧНИК KP.RU

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