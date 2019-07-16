2019-07-16T12:41:33+03:00
Общество

В Астрахани мужчина через суд забрал дочек у бабушки после смерти жены

Женщина воспитывала их несколько лет после гибели дочери
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд встал на сторону отца, решив, что девочкам будет лучше с ним.Суд встал на сторону отца, решив, что девочкам будет лучше с ним.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Судебным приставам приходится не только деньги с должников и нерадивых родителей выбивать, но и решать семейные проблемы. Например, воссоединить отца с дочками.

В суд обратился житель Смоленска. Мужчина рассказал, что несколько лет назад развелся с женой. Расставались со скандалом, поэтому он уехал в другой город, где снова женился. С двумя дочками совсем не общался. О судьбе бывшей семьи узнал через знакомых, совсем случайно. Ему рассказали, что его экс-супруга умерла, а девочки живут с бабушкой. Мужчина вспомнил об отцовских чувствах и решил вернуть себе детей. Добровольно отдавать детей теща отказалась. Поэтому астраханцу пришлось действовать через суд. И он добился того, чтобы дочки находились с ним.

Когда судебные приставы пришли за девочками, бабушка отказалась поначалу впускать их в дом. Только под угрозой уголовной ответственности, она отпустила внучек с родным отцом.

Сейчас девочки живут с отцом в Смоленске. Они всем довольны. Вот только по бабушке сильно скучают. Ведь именно она заботилась о них все годы после смерти матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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