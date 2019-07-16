Грязь и неправильное хранение вакцин: Роспотребнадзор нашел нарушения в частных клиниках и школах

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-16T11:57:03+03:00

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Ежегодно волгоградцев массово прививают от гриппа. Есть и множество других необходимых вакцин, так что рано или поздно в процедурный кабинет попадает практически каждый. И не всегда эти кабинеты соответствуют санитарным нормам. Контролирует прививочную кампанию Роспотребнадзор. Только во втором квартале 2019 года санитарные врачи проверили 38 медицинских организаций, в том числе 15 государственных и 23 частных клиники. Посмотрели, как обстоят дела и в медицинских кабинетах 63 школ и детсадов. Нашли нарушения в семи негосударственных клиниках и 11 школах. Их оштрафовали на 114 тысяч 300 рублей.

Среди основных проблем при организации вакцинопрофилактики - грязные и недостаточно оборудованные прививочные кабинеты, неправильная утилизация медицинских отходов, несоблюдение температуры хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов. Нашли также нарушения в оформлении и ведении документации и в плане осмотров врача до и после прививки.

- По результатам проверок составлено 65 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили «КП-Волгоград» в областном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU