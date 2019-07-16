2019-07-16T12:09:18+03:00
Происшествия

Муж облил жену кипятком из чайника, чтобы та перестала пить водку

Женщина попала в больницу с множественными ожогами
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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О ЧП полицейским сообщили из городской больницы Волжского. Медики рассказали следователям, что 10 июля к ним поступила пациентка в тяжелом состоянии. У нее были множественные ожоги. Причем 39-летняя дама пострадала не на пожаре, ее облили кипятком собственный муж.

Мужчина в этот день вернулся домой под вечер, в квартире он застал пьяную гражданскую жену. Волжанка периодически уходила в запои, что сильно злило супруга. После громкой ссоры женщина демонстративно улеглась на диван и заявила, что бросать пить водку не собирается, а если не нравится, он может идти прочь. Но муж уходить не собирался. Он взял чайник с кипятком и стал поливать жену. Мол, может, это послужит ей уроком. Затем сам же вызвал «скорую»: от душа в 100 градусов у пострадавшей покраснела кожа, появились волдыри, она стала терять сознание. Боль была адской.

В содеянном волжанин признался и раскаялся.

- В отношении него возбудили уголовное дело по статье: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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