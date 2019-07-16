Прокуратура добилась специального телефона для девочки-инвалида

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-16T11:08:58+03:00

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Людям с ограниченными возможностями весьма некомфортно живется в нашем городе. И не только потому, что для них мало пандусов, и общественным транспортом воспользоваться очень сложно. Но и по причине равнодушия и бездействия некоторых чиновников. Ведь даже простейших технических приспособлений для упрощения жизни инвалидов приходится добиваться через суд. И в этом вопросе на сторону волгоградцев встает прокуратура. Например, она помогла 13-летней слепой девочке получить мобильный телефон с речевым выходом.

Ее отец долгое время боролся с нежеланием соцзащиты выполнять закон, который прописывает: инвалид имеет право получить средство реабилитации. Затем написал в тракторозаводскую прокуратуру с просьбой помочь. Прокурор обратился с иском в суд и выиграл дело. Теперь социальные службы должны предоставить 13-летнему ребенку специальное средство связи, причем в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU