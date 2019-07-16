В Волгу выпустили почти три миллиона мальков осетра и стерляди

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-16T10:42:19+03:00

Из почти трех миллионов в Волге выживут только три тысячи. Фото: администрация Волгоградской области

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Проблему Волги обсуждают на всех уровнях. Разрабатывают федеральные программы по ее реабилитации, выделяют деньги регионам. Один из пунктов - восстановление водного многообразия реки, в том числе сохранение особо ценных вид рыб. На днях в Волгу выпустили 2,85 миллионов мальков весом около двух граммов. Примерно 90 процентов из них - это осетр, и 10 процентов – стерлядь.

Молодь вырастили в специальных прудах Волгоградского осетрового рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод». Выживут из этого поголовья в "свободной воде" где-то 0,1 процента, то есть около трех тысяч особей. Осетр спустится по реке в Каспийское море, где еще 10 лет будет нагуливать жирок, чтобы потом подняться в Волгу обратно на нерест, а стерлядь останется в Волгоградской области.

Кстати, кроме осетра и стерляди в регионе выращивают сазана белого амура, толстолобика, вырезуба. Этим занимается сразу несколько предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU