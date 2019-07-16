В Волжском сбили двух велосипедистов-школьников

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-16T10:16:06+03:00

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Сейчас время каникул. Дети большую часть времени проводят на улице. Поэтому водителям стоит быть намного внимательней, особенно во дворах. В Волжском около восьми вечера 28-летний водитель на «Приоре» ехал во дворе дома 126 по улице Карбышева. Он видел, что ему навстречу катиться девушка на велосипеде. Но мужчина решил, что они смогут разъехаться, поэтому не остановился. Но столкновение все же произошло. Волжанин вызвал на место ДТП полицейских и «скорую». Девочка попала в больницу с травмами.

Еще один велосипедист оказался под колесами машины еще днем. 57-летний водитель тоже на «Приоре» ехал по улице Плеханова. Ближе к обочине катился 10-летний мальчишка на велике. Но волжанин почему-то не заметил маленького участника движения и зацепил его машиной.

- В результате аварии школьник получил травмы. Медики доставили его в больницу. Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах аварий, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU