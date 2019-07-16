2019-07-16T10:16:06+03:00
Происшествия

В Волжском сбили двух велосипедистов-школьников

Мальчик и девушка попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Детей отвезли на "скорой" в больницу.Детей отвезли на "скорой" в больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сейчас время каникул. Дети большую часть времени проводят на улице. Поэтому водителям стоит быть намного внимательней, особенно во дворах. В Волжском около восьми вечера 28-летний водитель на «Приоре» ехал во дворе дома 126 по улице Карбышева. Он видел, что ему навстречу катиться девушка на велосипеде. Но мужчина решил, что они смогут разъехаться, поэтому не остановился. Но столкновение все же произошло. Волжанин вызвал на место ДТП полицейских и «скорую». Девочка попала в больницу с травмами.

Еще один велосипедист оказался под колесами машины еще днем. 57-летний водитель тоже на «Приоре» ехал по улице Плеханова. Ближе к обочине катился 10-летний мальчишка на велике. Но волжанин почему-то не заметил маленького участника движения и зацепил его машиной.

- В результате аварии школьник получил травмы. Медики доставили его в больницу. Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах аварий, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани мужчина через суд забрал дочек у бабушки после смерти жены
Грязь и неправильное хранение вакцин: Роспотребнадзор нашел нарушения в частных клиниках и школах
Муж облил жену кипятком из чайника, чтобы та перестала пить водку
Прокуратура добилась специального телефона для девочки-инвалида
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы на регистрацию
В Волгу выпустили почти три миллиона мальков осетра и стерляди
Волгоградцев предупреждают о ливнях и ураганах 16 июля
Пьяный астраханец на «Оке» сбил двух детей в колясках и мальчика на велосипеде и сбежал
Школьница сломала позвоночник при падении из окна
В Волгограде за год капитально отремонтируют 200 многоэтажек
Пять волгоградских вузов получат 9 миллионов рублей грантов на молодежные проекты
В Волгограде дом на Олимпийской, где рухнула стена, признали аварийным
Под Волгоградом дед на внедорожнике насмерть задавил родную внучку
Под Волгоградом на краже денег клиентов поймали сразу двух начальниц почтамтов
Глава города Ленинск Волгоградской области уволился
В Волгограде день Памяти убитых царевичей пройдет крестный ход
Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж