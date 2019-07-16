2019-07-16T10:02:00+03:00
Происшествия

Волгоградцев предупреждают о ливнях и ураганах 16 июля

После этого нас ждет неделя жары
Екатерина МАЛИНИНА
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Ветер и дождь задержатся всего на денек.Ветер и дождь задержатся всего на денек.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгоградской области июль обычно жаркий месяц. Но в этот раз небесная канцелярия решила охладить наш пыл и асфальт. МЧС по Волгоградской области предупреждает о сильных ливнях, грозах и ветре до 18 метров в секунду. Не самое приятное время для прогулок. Поэтому волгоградцев просят соблюдать меры безопасности. Не ходить возле шатких конструкций, не ставить машины возле деревьев, рекламных щитов, не выходить на лодках на водоемы. Если вы заметили обрывы на ЛЭП, следует позвонить энергетикам по телефону 88001007060. Также не забудьте взять с собой сапоги и зонты. Судя по состоянию нашей ливневой канализации, потопов на дорогах не избежать.

Правда, непогода задержится в волгоградском регионе всего на денек. Уже завтра потеплеет до +26, а к концу недели обещают температуру за 30 в тени. Так что стоит радоваться прохладной передышке между жарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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