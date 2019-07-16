2019-07-16T09:47:31+03:00
Происшествия

Пьяный астраханец на «Оке» сбил двух детей в колясках и мальчика на велосипеде и сбежал

Он выключил фары, чтобы не заметили полицейские
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина с места ДТП сбежал.Мужчина с места ДТП сбежал.Фото: УМВД по Астраханской области
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Сколько бы не ужесточали наказание для пьяных за рулем, все равно найдутся такие, кто будет крутить баранку даже если уже не может ровно стоять. По Астраханью пьяный мужчина врезался на машине в толпу пешеходов.

Все произошло около десяти часов вечера в селе Дубовка. Местный житель ехал на «Оке» домой из гостей, где уже не первый день отмечал День рыбака. По пути он увидел очертание машины и решил, что это патрульный автомобиль. Мужчина выключил фары, чтобы остаться незамеченным. Но в итоге не заметил прохожих, которые шли вдоль дороги. В это время как раз возвращались домой две местных жительницы с детьми. Под колеса попали 28-летняя мамочка с годовалым малышом в коляске, шестилетний мальчик не велосипеде, и двух летний мальчик – его брат. Еще одна женщина – их мать, успела отскочить. Травмы у всех одни: сотрясение головного мозга, ушибы. Состояние всех, в том числе и малышей, стабильное, не тяжелое.

Сейчас дети находятся в больнице под присмотром врачей. Фото: УМВД по Астраханской области

Сейчас дети находятся в больнице под присмотром врачей.Фото: УМВД по Астраханской области

Кстати, с места происшествия мужчина скрылся. Нашли его уже через час. Астраханские полицейские проводят административное расследование. Мужчине грозит штраф и лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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