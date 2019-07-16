2019-07-16T09:13:02+03:00
Происшествия

Школьница сломала позвоночник при падении из окна

За сутки в Волгограде трое детей попали в больницу из-за открытых окон
Екатерина МАЛИНИНА
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Два мальчика и девочка сейчас в больницахДва мальчика и девочка сейчас в больницахФото: Евгения ГУСЕВА
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Сколько не предупреждают взрослых: ребенок в комнате – закрой окно, но дети продолжают падать. 15 июля девочка и два мальчика оказались в больницах.

В 17-35 в больницу №7 доставили двухлетнего ребенка с ушибом грудной клетки, черепно-мозговой травмой и закрытой травмой головы. Все случилось на улице Еременко в Краснооктябрьском районе. Мальчик облокотился на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала веса ребенка. Мать в это время была дома, но она проглядела момент, когда сын залез на окно. Падение чуть-чуть смягчили деревья, но травмы все равно очень серьезны.

Может навсегда остаться инвалидом 15-летняя девочка. Подросток упала со второго этажа одного из домов на улице Жолудева. У нее сломан позвоночник, закрытый перелом левой пястной кости, закрытая черепно-мозговая травма. Находится школьница в реанимации. Состояние крайне тяжелое.

В этот же день в селе Лебяжка Камышинского района из окна упал 4-летний мальчик. Он играл на подоконнике частного дома и не удержался. Хотя высота была небольшой (1 этаж), но малышу потребовалась медицинская помощь. У него сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки.

Волгоградские полицейские еще раз напоминают всем взрослым: обезопасьте свой дом. Купите специальные замки на окна. Закрывайте окна, если в комнате есть ребенок. Научите сына и дочку, что игра на подоконнике крайне опасна. Именно от вас зависит жизнь и здоровье ваших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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