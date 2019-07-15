2019-07-15T21:55:47+03:00
Общество

В Волгограде за год капитально отремонтируют 200 многоэтажек

Из них 54 дома - в Краснооктябрьском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году в Волгограде 200 многоэтажных домов приведут в порядок. И не просто приведут, а капитально отремонтируют. Из них 54 дома - в Краснооктябрьском районе. Об этом «КП-Волгоград рассказали в УНО «Региональный фонд капремонта».

Часть из них уже сделали. Сейчас, например, кипит работа в доме № 152 по улице Еременко. В прошлом году здесь заменили кровлю, а в этом году обновят все инженерные коммуникации и фасады

Наконец-то «доведут до ума» и знаменитый «доме с башней» - дом №93 проспекту Ленина. Выполненный в стиле «сталинского ампира» он был построен еще в начале 50-х годов прошлого века. В 2018-м здесь обновили кровлю и фасады, в мае установили в восьмиэтажной части дома новый лифт, сейчас меняют сети.

- Подрядчики также привели в порядок красную звезду, венчающую башню дома, — ее когда-то установили первые жители, - рассказывают в Фонде капремонта.

В масштабах Волгоградской области в этом году обновят 323 многоэтажки. Установят 250 новых лифтов. Общая сумма затрат на работы составит 2,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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