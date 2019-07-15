2019-07-15T20:26:38+03:00
Общество

Пять волгоградских вузов получат 9 миллионов рублей грантов на молодежные проекты

Университеты за эти деньги смогут провести фестивали, конкурсы и турниры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из 2,5 тысяч проектов в число победителей попали и несколько волгоградских инициатив.Из 2,5 тысяч проектов в число победителей попали и несколько волгоградских инициатив.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пять волгоградских вузов - ВолгГТУ, ВолГУ, ВГСПУ, ВолГАУ, ВолГМУ - попали в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном управлении образования.

Разыгрывали грантовые деньги на реализацию самых интересных, по мнению жюри, проектов. За гранты боролся 381 вуз страны. На конкурс подали более 2,5 тысяч заявок, из которых выбрали 609 проектов.

ВолГТУ за грант намерен провести фестиваль по баскетболу и форум "Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие".

ВолГУ - всероссийский патриотический форум "Связь времен".

ВолГМУ собирается провести за эти деньги фестиваль исконно русских видов спорта "Русская лапта".

ВГСПУ получил грант на развитие органов студенческого самоуправления, организацию студенческой медиашколы и лингвистического экспедиционного отряда.

А ВолГАУ проведет марафон по радиоспорту.

- В общей сложности волгоградские вузы-победители получили на реализацию инициатив свыше 9 миллионов рублей, - уточняют в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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