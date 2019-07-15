В Волгограде дом на Олимпийской, где рухнула стена, признали аварийным

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-15T19:14:43+03:00

22 июня в доме обрушилась стена между кухней и ванной, чудом никто не пострадал. Фото Госжилнадзора.

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Специалисты регионалького Госжилнадзора обошли каждую квартиру в старой двухэтажке №13, расположенной по улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда, проверили состояние каждой стены и вынесли вердикт - дом аварийный, подлежит сносу.

Напомним, именно здесь в одной из квартир 22 июня рухнула стена между кухней и ванной комнатой. Кроме того, обрушился потолок, и в квартиру едва не рухнула чугунная ванна соседей сверху. Только чудом никто из жильцов не пострадал. Но как жить там дальше никто из них уже не представлял.

Этой многоэтажке 65 лет. Дом рассыпается в буквальном смысле как снаружи, так и внутри. Однако, статус аварийного ему не давали. Но после последнего ЧП эксперты свое мнение изменили.

- Межведомственная комиссия, оценив повреждения конструктивных элементов здания, признала, что они являются достаточным основанием для признания указанного многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, - гласит заключение Инспекции.

Как уточнили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре, заключение направят в администрацию Красноармейского района Волгограда для принятия решения в установленном законодательством порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU