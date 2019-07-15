2019-07-15T18:44:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом дед на внедорожнике насмерть задавил родную внучку

Мужчина не заметил 3-летнюю девочку перед машиной
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дедушка не заметил, как малышка оказалась на пути его иномарки.Дедушка не заметил, как малышка оказалась на пути его иномарки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая нелепая трагедия унесла жизнь трехлетней девочки из Волгоградской области. Малышку случайно задавил собственный дедушка. Произошло это сегодня, 15 июля, в Суровикинском районе. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Обычная волгоградская семья - дедушка, бабушка, их взрослая дочь и две любимые внучки решили отправиться в лес погулять, а заодно насобирать смородины. Сели в свой большой вместительный внедорожник «Грейт Волл» и поехали в лесополосу, расположенную у хутора Скворин.

Днем, когда солнце стало припекать припаркованную на опушке иномарку, 58-летний дедушка решил перегнать машину в тенек. Сел за руль, и не заметил, как младшая трехлетняя внучка оказалась перед бампером. Он ее просто не увидел и нажал педаль газа.

Когда понял, что произошло, было уже поздно. Ребенка тут же повезли в Суровикинскую горбольницу, но малышка скончалась по пути следования. Медики уже ничем ей помочь не смогли.

- Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Водитель, как показала медэкспертиза, был абсолютно трезв, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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